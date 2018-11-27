Порошенко внесе в Раду закон, який дозволить провести вибори в об'єднаних громадах



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Під час воєнного стану не можуть проводитися вибори

Президент України Петро Порошенко планує на наступне пленарне засідання Верховної Ради України внести законопроект, який дозволить провести в рамках воєнного стану вибори в об'єднаних територіальних громадах.

Про це він сказав у вівторок в інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко зауважив, що закон визначає, що під час воєнного стану не можуть проводитися вибори, в тому числі проводитись вибори в об’єднаних територіальних громадах.

«Я хочу наголосити, що я зроблю все від мене залежне... Бо від загрози російської агресії у нас, на сьогоднішній день, демократія не порушена. І ніякої там військової влади у нас немає... Я зроблю усе від мене залежне, щоб на наступне пленарне засідання Верховної Ради України підготувати необхідні законодавчі ініціативи, які будуть мати обмежений термін дії до кінця поточного року, які б дозволили провести вибори в об’єднаних територіальних громадах», - розповів він.

Глава держави відзначив важливість забезпечення нормального життя українських громадян, в тому числі і реформа децентралізації, спрямована на підтримку людей.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.