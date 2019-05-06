Україна збільшила бойовий склад зенітних ракетних військ



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Фото: opk.com.ua

За словами чинного президента, нарощено систему протиповітряної оборони

Україна збільшила авіаційний парк бойовий склад зенітних ракетних військ. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає УНН.

«Рік тому було здійснено переформатування АТО на ООС. Ми наростили систему органів військового управління та сформували Командування Десантно-штурмових військ, Командування Сил спеціальних операцій, Об’єднаний оперативний штаб. Нарощено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ. Наша авіація міцнішає та набуває більшої майстерності. На нових місцях дислокації відновлюються ВМС. Сформовані Морське командування та Командування морської піхоти», - повідомив чинний глава держави.

Нагадаємо, з початку війни на Донбасі загинули майже 3 тисячі військових та силовиків.

Як повідомлялось, Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підвищити на 5 тис. грн доплату військовослужбовцям, які перебувають на передовій.

Таким чином після цього формула зарплатні військових на передовій буде наступна: мінімум 10 300 – 10 400 грошового забезпечення, нинішні 12 тисяч + 5 тисяч сьогоднішньої надбавки. «Ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тис. грн на кожного військовослужбовця», - радісно заявив Порошенко.