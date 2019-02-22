Порошенко задекларував чергові мільйони від свого інвестфонду



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Президент Петро Порошенко під час відвідин Івано-Франківської області.

З початку року президент заробив 130 млн грн дивідендів

Президент України Петро Порошенко задекларував 15 млн грн дивідендів, отриманих від власного ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані, які 20 лютого вніс глава держави.

В цілому, з початку року керманич країни заробив 130,76 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал». Цей вид доходів декларувався: 1 січня (26,21 млн грн), 1 лютого (18,55 млн грн), 8 лютого (11 млн грн), 15 лютого (60 млн грн).

Загалом, за 2018 рік глава держави отримав 152,51 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал».

Як відомо, кінцевим бенефіціаром ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» є діючий президент Петро Порошенко.

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