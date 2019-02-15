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    Кличко їде на Мюнхенську конференцію з безпеки

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    Кличко їде на Мюнхенську конференцію з безпеки

    Кличко візьме участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції та зустрінеться з провідними представниками політичних та ділових кіл

    Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у роботі 55-ої Мюнхенської конференції з питань безпеки, що відбудеться 15-17 лютого. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови.

    Основними темами цьогорічної конференції, на яку збереться рекордна кількість високопосадовців та світових політиків найвищого рівня, стануть: самовизначення ЄС, майбутнє євроатлантичного співробітництва, наслідки нової ери змагання світових наддержав, подальший контроль над озброєнням та співпраця в оборонній політиці.

    Кличко візьме участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції, зустрінеться з провідними представниками політичних та ділових кіл. Зокрема, під час конференції заплановані двосторонні зустрічі мера Києва з Європейським комісаром з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнесом Ханом, спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, головним виконавчим директором Всесвітнього банку Кристаліною Георгієвою, мером Мюнхена Дітером Райтером та іншими.

    Відвідає Кличко в Мюнхені і зустріч-ланч на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії, де обговорюватимуть майбутні президентські та парламентські вибори і найгостріші проблеми України.

    Нагадаємо, 15 лютого в Мюнхені відкриється щорічна, 55-а, конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області. Її мета — розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів.

    Відкриють конференцію о 15:00 за Києвом міністри оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен і Великої Британії Гевін Вільямсон.

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