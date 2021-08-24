У Києві невідомі облили Порошенка зеленкою (відео)
На записі Порошенко вже після інциденту звертається до поліціянтів
У центрі Києва поблизу метро Хрещатик невідомі облили зеленкою п’ятого президента України та народного депутата від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, коли той йшов до Кабміну.
Відео опублікував телеграм-канал Страна.юа.
На записі Порошенко вже після інциденту звертається до поліціянтів.
Нині не відомо, хто зчинив напад на політика і якими були мотиви нападника.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 серпня, був присутнім на параді до Дня Незалежності України.