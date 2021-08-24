У Києві невідомі облили Порошенка зеленкою (відео)

На записі Порошенко вже після інциденту звертається до поліціянтів

У центрі Києва поблизу метро Хрещатик невідомі облили зеленкою п’ятого президента України та народного депутата від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, коли той йшов до Кабміну.

Відео опублікував телеграм-канал Страна.юа.

На записі Порошенко вже після інциденту звертається до поліціянтів.

Нині не відомо, хто зчинив напад на політика і якими були мотиви нападника.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 серпня, був присутнім на параді до Дня Незалежності України.