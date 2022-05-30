Порошенку з третьої спроби вдалося виїхати закордон

Порошенко прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам

П’ятому президенту України, лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку з третьої спроби вдалося перетну кордон України з Польщею. Про це стало відомо з джерел в правоохоронних органах.

Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.

Нагадаємо, вранці понеділка Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови.

Як відомо, 27 травня п’ятий президент України Петро Порошенко намагався вирушити у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

28 травня Порошенко вдруге прибув у пункт пропуску «Рава Руська». І йому знову відмовили у перетині державного кордону з Польщею. Відповідні фото з прикордонних переходів з'явились у мережі.