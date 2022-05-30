Скандал на кордоні. Порошенко звернувся до Зеленського

Порошенко висловив сподіванням, що йому таки вдасться виїхати у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО

Порошенко втретє намагатиметься перетнути кордон, аби потрапити на саміт Європейської народної партії

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав українську владу та політиків до єдності і спільної праці на всіх можливих міжнародних майданчиках на тлі скандалу із його затриманням на кордоні України. Зокрема Порошенко звернувся до президента України Володимира Зеленського у Facebook.

«Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії – найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів…На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія», – зазначив Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» також висловив сподівання, що йому таки вдасться виїхати у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО і ніхто більше не буде перешкожатиме йому перетнути кордон. «Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму», – написав Порошенко.

Політик також повідомив, які саме меседжі планує донести до європейських лідерів.

«Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, що символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму.

Другий сигнал – це підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності. Це – наша спільна війна і тому дайте Україні більше зброї, а рашистам – більше санкцій!

Третій сигнал – це надання нашій державі достатньої фінансової допомоги під час війни та схвалення «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови. При такій ясності в цілях та месиджах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні? Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків», – написав Порошенко.

Як відомо, 27 травня п’ятий президент України Петро Порошенко намагався вирушити у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

28 травня Порошенко вдруге прибув у пункт пропуску «Рава Руська». І йому знову відмовили у перетині державного кордону з Польщею. Відповідні фото з прикордонних переходів з'явились у мережі.