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    Політика

    Скандал на кордоні. Порошенко звернувся до Зеленського

    Порошенко&nbsp;висловив сподіванням, що йому таки вдасться виїхати у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО - Скандал на кордоні. Порошенко звернувся до Зеленського
    Порошенко висловив сподіванням, що йому таки вдасться виїхати у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО
    фото: Петро Порошенко/Facebook

    Порошенко втретє намагатиметься перетнути кордон, аби потрапити на саміт Європейської народної партії

    П’ятий президент України Петро Порошенко закликав українську владу та політиків до єдності і спільної праці на всіх можливих міжнародних майданчиках на тлі скандалу із його затриманням на кордоні України. Зокрема Порошенко звернувся до президента України Володимира Зеленського у Facebook.

    «Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії – найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів…На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія», – зазначив Порошенко.

    Лідер «Європейської солідарності» також висловив сподівання, що йому таки вдасться виїхати у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО і ніхто більше не буде перешкожатиме йому перетнути кордон. «Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердаму», – написав Порошенко.

    Політик також повідомив, які саме меседжі планує донести до європейських лідерів.

    «Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, що символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму.

    Другий сигнал – це підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності. Це – наша спільна війна і тому дайте Україні більше зброї, а рашистам – більше санкцій!

    Третій сигнал – це надання нашій державі достатньої фінансової допомоги під час війни та схвалення «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови. При такій ясності в цілях та месиджах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні? Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків», – написав Порошенко.

    Як відомо, 27 травня п’ятий президент України Петро Порошенко намагався вирушити у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».

    28 травня Порошенко вдруге прибув у пункт пропуску «Рава Руська». І йому знову відмовили у перетині державного кордону з Польщею. Відповідні фото з прикордонних переходів з'явились у мережі.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС росія окупанти НАТО саміт війна скандал Україна президент кордон окупація #stoprussia
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    Скандал на кордоні. Порошенко звернувся до Зеленського