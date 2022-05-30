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  4. ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів – Денисенко
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    Події в Україні

    ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів – Денисенко

    Найзапекліші бої сьогодні тривають на Луганщині - ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів – Денисенко
    Найзапекліші бої сьогодні тривають на Луганщині
    фото: Генштаб ЗСУ

    Українські збройні сили мають певні успіхи на півдні України

    На Херсонському та Запорізькому напрямках українські військовослужбовці просунулися у середньому на 8-10 км. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів, передає «Укрінформ».

    Він зазначив, що ЗСУ вибили окупантів із низки населених пунктів.

    «На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ... вибили їх (загарбників, – ред.) із цих населених пунктів», – сказав він.

    Водночас, за словами Денисенка, найгарячішою точкою наразі залишається Сєвєродонецьк. Він зазначив, що на околицях міста точаться важкі бої.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 травня українські військовослужбовці знищили командний пункт підрозділу загарбників на Херсонщині. Також ворог продовжує підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів – Денисенко