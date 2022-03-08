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    Німеччина почала розслідування воєнних злочинів російського агресора

    Прокурор Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії - Німеччина почала розслідування воєнних злочинів російського агресора
    Прокурор Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії
    фото: dw.com

    Розслідування стосується повідомлень про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі

    Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України. Про це повідомило видання Spiegel.

    За інформацією із судових кіл, йдеться про провадження, яке служить для забезпечення обширних свідчень і непрямих доказів, щоб мати можливість пізніше, за необхідності, вжити заходів проти окремих злочинців.

    Розслідування стосується повідомлень про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводах, захороненнях ядерних відходів та ТЕЦ.

    Також у центрі уваги слідчих будуть повідомлення про списки цілей російських та чеченських підрозділів, дислокованих в Україні. Згідно з повідомленнями, у списках містяться імена українських політиків, яких планують убити. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що він є "мішенню номер один" для цих підрозділів.

    У Німеччині федеральний прокурор може переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні у всьому світі. Раніше дії слідчих із Карлсруе призвели до історичного рішення у справі про катування сирійським режимом Асада.

    Нагадаємо, трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну.

    Теги: Росія Генпрокурор суд війна ТЕЦ Володимир Зеленський злочини проти людяності #stoprussia
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    Німеччина почала розслідування воєнних злочинів російського агресора