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    Посадовцю рівненської колонії оголосили підозру за збут наркотиків

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    Посадовцю рівненської колонії оголосили підозру за збут наркотиків - Посадовцю рівненської колонії оголосили підозру за збут наркотиків
    Посадовцю рівненської колонії оголосили підозру за збут наркотиків
    Фото: Прокуратура Рівненської області

    До групи організаторів злочину входило чотири особи

    Правоохоронці оголосили про підозру трьом чоловікам та жінці, які, за версією слідства, привозили наркотики для засуджених у колонію на Рівненщині. Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області.

    За інформацією прокуратури, організували схему, зокрема, один із засуджених разом з начальником одного з відділень виправної колонії і «працювали» в такому режимі близько одного року.

    Як повідомлялося раніше, 7 липня була затримана група, яка, ймовірно, займалася безпосереднім продажем наркотиків. Тоді йшлося про Катеринівську колонію.

    За інформацією слідства, організатору і трьом співучасникам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, а також у збуті та передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених організованою групою (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

    Окрім співробітника колонії до складу угрупування входив його син, а також один із засуджених – 32-річний уродженець Львова, який і організував бізнес, та ще одна особа, яка відповідала за купівлю наркотичних засобів – бупренорфіну та метадону і пересилку їх службою доставки.

    Досудове розслідування проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Хмельницькому, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

    наркотики колонія Рівне
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