Посадовцю рівненської колонії оголосили підозру за збут наркотиків
До групи організаторів злочину входило чотири особи
Правоохоронці оголосили про підозру трьом чоловікам та жінці, які, за версією слідства, привозили наркотики для засуджених у колонію на Рівненщині. Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області.
За інформацією прокуратури, організували схему, зокрема, один із засуджених разом з начальником одного з відділень виправної колонії і «працювали» в такому режимі близько одного року.
Як повідомлялося раніше, 7 липня була затримана група, яка, ймовірно, займалася безпосереднім продажем наркотиків. Тоді йшлося про Катеринівську колонію.
За інформацією слідства, організатору і трьом співучасникам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, а також у збуті та передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених організованою групою (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).
Окрім співробітника колонії до складу угрупування входив його син, а також один із засуджених – 32-річний уродженець Львова, який і організував бізнес, та ще одна особа, яка відповідала за купівлю наркотичних засобів – бупренорфіну та метадону і пересилку їх службою доставки.
Досудове розслідування проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Хмельницькому, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.