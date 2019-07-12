Законопроєкт Зеленського про люстрацію вже в Раді: повний список кандидатів на люстрацію



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Під люстрацію можуть потрапити також виборні посади депутатів та мерів

В парламенті зареєстрований президентський проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади (№10444).

Зеленський запевняє, що наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію чинного закону «Про очищення влади».

На думку президента, такими особами «чиниться тиск з метою не допустити завершення вже розпочатих процесів люстрації».

«У центральних органах виконавчої влади відшукуються різні способи уникнення від звільнення відповідно до прийнятого Закону, наприклад здійснюється своєрідне тлумачення Закону, а деякі категорії посад щодо яких має застосовуватися процедура очищення взагалі не враховані в Законі України «Про очищення влади», - йдеться в пояснювальній записці.

Тому Зеленський пропонує розширити категорії посад щодо яких здійснюється люстрація, а також уточнені деякі критерії очищення влади, «з метою припинення у подальшому зловживання владою.., уникнення відповідальності за дії, що спрямовані на власне збагачення».

Заборона займати посади до 2024 року розповсюджується також на осіб, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади за власним бажанням:

президента, голови Верховної Ради та його заступників, прем’єр-міністра та його заступників;

міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабміну;

голови Національного банку України, голови Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна, голови Держкомтелерадіо, їх перших заступників та заступників;

голови та/або члена нацкомісії, що здійснює відповідно держрегулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

генпрокурора, голови СБУ, голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління держохорони, керівника фіскальної служби, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника;

секретаря РНБО, його першого заступника та заступників;

глави Адміністрації президента, керівника ДУС, керівника секретаріату Кабміну, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

члена Вищої ради юстиції, члена Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду України, голови Верховного Суду), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації, його заступника;

керівника та його заступників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Генпрокуратури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, ДФС;

керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, ДФС;

начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України;

керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, компаній «Укроборонпрому», а також держпідприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг.

Ця заборона займати посади застосовується до судді, суддів, які одноособово або у колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення, по якому Європейський суд з прав людини встановив, що там були порушені прав людини.

В законопроєкті пропонується, що люстрація розповсюджується на народних депутатів, на кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на пост президента, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост.

Також прибирається норма, що люстрація не розповсюджується на виборні посади органів держвлади та місцевого самоврядування.

11 липня Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. А саме доповнити люстраційний список особами, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Нагадаємо, закон «Про очищення влади» набув чинності у жовтні 2014 року. Він, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років.

В Конституційному суді зараз розглядається два подання від Верховного суду та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади.