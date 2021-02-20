Посли Великої сімки окреслили сім пріоритетних напрямків реформ в Україні

Першим пріоритетом для послів країн Великої сімки є верховенство права та реформа судової системи

Посли країн Великої сімки (G7) вважають пріоритетними для України напрямки: верховенство права та реформа судової системи, боротьба проти корупції, економічне зростання, зелений курс, ефективне управління, людський розвиток та безпека і оборона.

Про це йдеться в Twitter послів G7.

Першим пріоритетом для послів країн Великої сімки є верховенство права та реформа судової системи: починаючи з невідкладного реформування Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України. Також зазначається про перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та посилення Громадської ради доброчесності, продовження реформи Офісу Генерального прокурора та перетворення ДБР на ефективний та незалежний орган.

«Другий пріоритет – це боротьба проти корупції, а саме посилення кримінальної відповідальності за зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей задля запобігання подальшим проявам нечесного декларування, підтримка НАЗК та підвищення ефективності, незалежності, доброчесності НАБУ, САП, АРМА, забезпечуючи прозорий і меритократний підхід до відбору керівництва згаданих органів», – вважають посли.

Третім пріоритетом посли вважають економічне зростання. Тут згадують, зокрема про повну відповідальність зобов'язання країни перед СОТ, міжнародними торговельними угодами та міжнародними макрофінансовими програмами, зокрема програмами міжнародних фінансових інституцій та ЄС, підтримка сильного та незалежного Нацбанку та реформа Державної податкової служби та митниці.

Четвертий пріоритет – це зелений курс України та енергетичні реформи, зокрема розвиток чистої енергетики, обдумана відмова від горючих корисних копалин та підвищення енергоефективності, демонополізація енергетичного сектору.

«П'ятий пріоритет – це ефективне управління. До якого входить вчасне доопрацювання вдосконаленого Виборчого кодексу з урахуванням уроків місцевих виборів 2020 року, всеосяжна реформа держслужби на всіх рівнях, розвиток свободи медіа, медіаграмотності та інституту суспільного мовлення та захисту особистих даних», – заявили у Великій сімці.

За словами послів, шостим пріоритетом є людський розвиток. Це покращення доступу до основних послуг постраждалим від конфлікту людям, заохочення щодо економічного відновлення та реінтеграції на сході України, впровадження реформ у галузі охорони здоров'я та заходів у боротьбі з пандемією Covid-19, ефективна вакцинація від Covid-19.

Сьомим пріоритетом є безпека та оборона. Тут згадують про запровадження закону про національну безпеку, прийняття вторинного законодавства і продовження зусиль для вдосконалення цивільного нагляду за сектором безпеки і оборони.