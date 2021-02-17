Розподіл «Укрзалізниці» на філії – реформа, якої від нас давно чекає Євросоюз, – експерт

Згідно зі Стратегією АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки для забезпечення потреби у відновленні рухомого складу залізниці також буде створений відокремлений підрозділ

До філії «Укрзалізниці» «УЗ КАРГО» має увійти залізничний вантажний рухомий склад, а також ресурси для його обслуговування

Реформування «Укрзалізниці» шляхом розділення на окремі філії за напрямками діяльності повністю відповідає принципам, передбаченим Угодою про євроінтеграцію між Україною та ЄС. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук в блозі на «Ліга».

Експерт нагадав, що наприкінці 2020 року було створено філію «Укрзалізниці» – «УЗ КАРГО», до складу якої увійде залізничний вантажний рухомий склад, а також активи і ресурси для його обслуговування.

«Створення вантажної філії з наділенням її залізничним вантажним рухомим складом та необхідними активами і ресурсами для повного самостійного задоволення потреб в обслуговуванні та експлуатації рухомого складу, у тому числі вагонні та локомотивні депо, повністю відповідає принципам, які передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС», – написав Кушнірук.

Він також зазначив, що вантажний перевізник буде відокремлений від оператора інфраструктури «УЗ ІНФРА», до складу якого увійдуть колії, станції, пристрої сигналізації та зв’язку, інші активи і ресурси для забезпечення експлуатації інфраструктури та управління рухом поїздів.

Окрім того, за його словами, згідно зі Стратегією АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки для забезпечення потреби у відновленні рухомого складу залізниці також буде створений відокремлений підрозділ, який забезпечуватиме виробництво та сервіс, та спеціалізуватиметься на будівництві, виконанні капітальних ремонтів і модернізації рухомого складу.

«Таке підприємство також зможе надавати послуги приватним перевізникам та власникам рухомого складу на ринкових засадах. До речі, у межах процесу реформування АТ «Укрзалізниці» саме ця частина виробничої діяльності, у подальшому для створення конкуренції, може бути розділена на декілька окремих підприємств та приватизовані. Що теж повністю відповідає правовому регулюванню цієї сфери у межах країн ЄС», – написав Кушнірук.

Раніше народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що для проведення повномасштабної реформи «Укрзалізниці» відповідно до європейських стандартів парламент має ухвалити закон «Про залізничний транспорт України».

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що «Укрзалізниця» також має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.