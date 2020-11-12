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    Посол Литви розповів, коли Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС

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    Україні важливо рішуче виконувати реформи, а ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України, - дипломат - Посол Литви розповів, коли Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС
    Україні важливо рішуче виконувати реформи, а ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України, - дипломат

    Україна може стати кандидатом у члени ЄС у 2027 році, коли Литва головуватиме в Раді ЄС, – Сарапінас

    У 2027 році Євросоюз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ під час другого головування Литви в Раді Євросоюзу. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

    «Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський Союз вже міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС», – сказав дипломат.

    Він нагадав про ініціативу литовського експрем'єра Андрюса Кубілюса «Україна-2027», метою якої є допомогти об'єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ.

    Сарапінас підкреслив, що це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших демократичних реформ.

    «Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і в подальшому рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України», – додав він.

    Посол нагадав, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

    Раніше експрем’єр Литви, а нині євродепутат Андрюс Кубілюс закликав у 2020 році ухвалити декларацію з обіцянкою перспективи членства Україні.

    Кубілюс вважає, що у 2027 році, коли Литва вдруге стане головуючою в ЄС країною, можливо ухвалення рішення про майбутнє членство України, а також Грузії і Молдови, в Євросоюзі. За його словами, цьому сприятиме те, що до 2027 року у ЄС головуватиме низка країн (Німеччина, Франція, Польща), які є зацікавленими у розширенні ЄС.

    Теги: ЄС посол Литва Україна
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