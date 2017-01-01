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    Посол США в НАТО: Ситуація на Донбасі – в ТОПі нашого списку завдань

    РФ становить небезпеку і для країн Північноатлантичного альянсу, зазначила посол США в НАТО
    Питання українського врегулювання та примушення Росії виконати повною мірою Мінські домовленості перебувають «в ТОПі» завдань для американської дипломатії, яка працює на цьому напрямі. Таку позицію висловила в понеділок посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон. «Недавно я розмовляла з Куртом Волкером, на конференції з питань
    • Сьогодні, 07:42
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    <span>Посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон</span>
    Посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон

    РФ становить небезпеку і для країн Північноатлантичного альянсу, зазначила посол США в НАТО

    Питання українського врегулювання та примушення Росії виконати повною мірою Мінські домовленості перебувають «в ТОПі» завдань для американської дипломатії, яка працює на цьому напрямі.

    Таку позицію висловила в понеділок посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

    «Недавно я розмовляла з Куртом Волкером, на конференції з питань безпеки в Галіфаксі, і я би сказала, що Україна зараз перебуває в ТОПі нашого списку сфер, де ми маємо побачити більшу активність Росії в правильному напрямку, втім ми цього поки не бачимо», - зауважила американський посол.

    Вона підкреслила, що це є однією з причин, чому НАТО твердо переконане в тому, що зараз неможна вести справи з РФ «як зазвичай», допоки росіяни не повернуться за стіл переговорів і не покажуть своєї здатності виконати Мінські угоди.

    Гатчісон також нагадала, що РФ становить небезпеку і для країн Північноатлантичного альянсу.

    «Ми вже бачили дії Росії, які не були корисними для багатьох наших союзників та країн НАТО», - зауважила американський дипломат.

    Посол США при НАТО виступила з прес-конференцією у Брюсселі напередодні міністерської зустрічі в штаб-квартирі Альянсу 5-6 грудня на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

    Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон розпочав у понеділок тижневе європейське турне, в ході якого вестиме переговори з Брюсселі та Парижі з чільними представниками Євросоюзу і колегами в НАТО.

    Велику увагу привертає планована зустріч Тіллерсона з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Відні з нагоди зібрання представників 57-ти країн Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

    Джерело: Укрінформ

    США НАТО Мінські угоди посол Україна
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