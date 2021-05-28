Посол України в Молдові: питання Дністра залишається політизованим і потребує вирішення

Молдовський дипломат вважає, що проблема Дністра дісталась у спадок ще з радянських часів

Україна збирається добудувати четвертий гідроблок Новодністровської ГАЕС

Непроста справа щодо функціонування Дністровського гідроенерговузла стала приводом для маніпуляцій з боку проросійських ЗМІ саме після приходу до влади Маї Санду. Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що дискусійна проблема Дністра справді має дуже заполітизований характер.

«Якщо більшість часу ви живете у Республіці Молдова, читаєте пресу, дивитеся місцеве телебачення – у вас є змога спостерігати за тим, що актуалізація «проблеми» почала наростати якраз після перемоги пані Санду на президентських виборах», – сказав Шевченко.

За словами дипломата, дискусії навколо Дністра – приклад того, як «працюють» проблеми, які тягнуться ще з радянських часів. «Це стосується визнання власності однієї країни на території іншої країни, це правила, які треба погодити Україні та Молдові», – пояснив дипломат.

Шевченко наголосив на тому, що такі багаторічні проблеми використовуються у політичному протистоянні між опонентами. Посол вважає, що це дає змогу проросійським силам, які підтримують опонентів Маї Санду, вибудовувати вигідні комбінації.

Нагадаємо, Україна збирається добудувати четвертий гідроблок Новодністровської ГАЕС. Для цього Києву необхідний доступ до молдавського берега Дністра.

Молдовська сторона стверджує, що зведення четвертого гідроагрегата знищить екосистему річки, а жителі Молдови залишаться без прісної води. В Україні занепокоєння сусідів сприймають переважно як політичні маніпуляції.

Нагадаємо, 12 лютого парламент Молдови створив спеціальну комісію щодо оцінки інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер. Окрему увагу в молдавському парламенті приділили питанню будівництва Новодністровської ГАЕС, яка розташована на території України.

Дністровська гідроакумулююча електростанція була закладена ще у 80-х роках минулого століття. Проєкт був призупинений і до нього повернулися лише у 2000-х. До комплексу входять ГАЕС, ГЕС та ГЕС-2. Сьогодні воду качають три гідроагрегати, а будівництво четвертого – відкладено. Втім, на Банковій, обіцяють, що це ненадовго. Для української енергосистеми він вкрай важливий. І при всіх претензіях із боку Молдови Київ має його добудувати.