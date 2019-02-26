Посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України



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Міністерство закордонних справ України

Нота протесту висловлена у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій

Посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій. Про це у понеділок, 25 лютого, повідомила речниця дипломатичного відомства Польщі Ева Сувара. Про це повідомляє «Польське Радіо».

За словами Сувари, прикладом спроби релятивізації трагічних подій у Гуті Пеняцькій є, зокрема, «інформаційна таблиця, що встановлена у 2018 році неподалік пам’ятника жертвам, яка містить фальшиву інформацію про перебіг злочину з 1944 року, а також напис у місці пам’яті українців, котрі загинули у населених пунктах за 20 км від Гути, у якому говориться про вшанування українських жителів сусідніх сіл, закатованих польськими шовіністами та радянськими партизанами».

«Посольство Республіки Польща в Києві звернулося у цій справі із нотою протесту до МЗС України, наголосивши, що місця пам’яті з таким текстом ставлять сумнів заявлену владою України політику добросусідства та примирення у відносинах з Польщею, а також просить українську сторону роз’яснити законність та обставини встановлення обох об’єктів», - повідомила речниця МЗС Польщі.

За її словами, у ноті наголошено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей.

На таблицю, що стоїть поруч із пам’ятником жертвам трагедії, на якій по-українськи, по-польськи та по-англійськи написано, що за злочин відповідають «німецькі нацисти», а у селі діяли «польські загони», звернули увагу теж під час торічних заходів у 74-і роковини погрому в Гуті Пеняцькій.

ВІце-президент Інституту національної пам’яті Польщі Кшиштоф Шваґжик тоді відзначив, що зміст напису на таблиці – це «провокація з боку певних українських сил, котрі хочуть переписати історію». «Незважаючи на те, скільки би таких таблиць не з’явилося, ніщо не змінює факту, що 28 лютого 1944 року жителі Гути Пеняцької були вбиті українцями на німецькій службі», - сказав Шваґжик.

Нагадаємо, на Львівщині 24 лютого відбулася жалобна церемонія, присвячена пам’яті жертв погрому в Гуті Пеняцькій 28 лютого 1944 року. Президент Польщі Анджей Дуда написав у листі до учасників заходу, що в Гуті Пеняцькій відбувся акт геноциду.

«Геноцид, що тут здійснили солдати дивізії СС «Галичина» та Української повстанської армії, був одним з найбільших у кількарічній низці злочинів, яку ми називаємо різаниною польського населення на Волині, Поділлі і Львівщині», - вважає президент Польщі, лист якого прочитав президентський міністр Адам Квятковський.

«Єдиною «виною» жертв була польська мова і ідентичність, вірність традиції і любов до Батьківщини. Їх вбили, бо вони були поляками», - переконаний Дуда.

28 лютого 1944 року німецькі карателі знищили все польське село Гута Пеняцька (172 господарства) і вбили всіх мешканців (за різними оцінками, від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів утекти.

Низка польських дослідників покладали відповідальність за винищення Гути Пеняцької на підрозділи дивізії військ СС «Галичина».

За твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден із куренів цієї дивізії. Згідно з документами польського Архіву новітніх актів, село спалив підрозділ німецької таємної польової поліції (ГФП).

Причиною каральної акції були втрати окупантів через активну діяльність радянського партизанського загону в районі села незадовго до того.