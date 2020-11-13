Посольство США в Україні обмежує свою роботу

Через спалах Covid-19 в Україні американське посольство змінює умови роботи

У відповідь на нещодавнє різке збільшення випадків захворювання на Covid-19 в Україні, посольство США у Києві до подальшого повідомлення призупинило регулярні послуги для своїх громадян. Про це йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.

«Ми продовжуватимемо надавати обмежені екстрені послуги, як дозволяють ресурси та місцеві умови. Система онлайн-зустрічей наразі недоступна - якщо вам потрібна екстрена зустріч, надішліть електронний лист на адресу [email protected] із деталями запиту», - йдеться в повідомленні.

На сайті посольства міститься додаткова інформація щодо того, як діяти в умовах карантинних обмежень в Україні.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Напередодні уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня.

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