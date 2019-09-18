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    Постанова про розпуск ЦВК опублікована у «Голосі України»

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    <span>13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії</span> - Постанова про розпуск ЦВК опублікована у «Голосі України»
    13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії

    Постановою Верховної Ради №90-IX припиняються достроково повноваження всього складу Центрвиборчкому

    Ухвалена Верховною Радою постанова «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії» 18 вересня опублікована у газеті «Голос України».

    Постановою Верховної Ради №90-IX припиняються достроково повноваження всього складу ЦВК.

    У зв’язку з цим звільнено з посад членів цієї Комісії:

    • Аллу Басалаєву,
    • Наталію Бернацьку,
    • Михайла Вербенського,
    • Олега Діденка,
    • Андрія Євстігнєєва,
    • Ірину Єфремову,
    • Ольгу Желтову,
    • Олега Конопольського,
    • Світлану Кустову,
    • Ольгу Лотюк,
    • Катерину Махніцьку,
    • Віталія Плукаря,
    • Євгенія Радченка,
    • Тетяну Сліпачук,
    • Леонтія Шипілова,
    • Тетяну Юзькову.

    Дана постанова набирає чинності з дня її прийняття.

    Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

    Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

    У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що президент внесе до парламенту кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії вже цього тижня.

    Джерело: УНН

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