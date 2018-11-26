Експерт-міжнародник про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені



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Відповідно до міжнародного гуманітарного права військовополонених не можна притягати до кримінальної відповідальності

Затримані Російською Федерацією військовослужбовці ВМС ЗС України відповідно до міжнародного гуманітарного права (МГП), зокрема третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими (ЖК ІІІ), повинні мати статус військовополонених і РФ в повній мірі повинна застосовувати до них положення Конвенції. Про це у своєму «Фейсбук» розповів експерт з міжнародного права Антон Кориневич.

«Відповідно, притягнення Російською Федерацією цих військовослужбовців ВМС ЗС України до кримінальної відповідальності у зв'язку з т.зв. «незаконним перетином державного кордону» чи будь-яким іншим загальнокримінальним злочином буде черговим порушенням Росією міжнародного права, адже, відповідно до МГП, військовополонених не можна притягати до кримінальної відповідальності у зв'язку з самим фактом їх участі у бойових діях в межах міжнародного збройного конфлікту, який в даній ситуації, без сумніву, мав і має місце», - пояснив Кориневич.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

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Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

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