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    Події в Україні

    Експерт-міжнародник про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені

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    Експерт-міжнародник про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені

    Відповідно до міжнародного гуманітарного права військовополонених не можна притягати до кримінальної відповідальності

    Затримані Російською Федерацією військовослужбовці ВМС ЗС України відповідно до міжнародного гуманітарного права (МГП), зокрема третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими (ЖК ІІІ), повинні мати статус військовополонених і РФ в повній мірі повинна застосовувати до них положення Конвенції. Про це у своєму «Фейсбук» розповів експерт з міжнародного права Антон Кориневич.

    «Відповідно, притягнення Російською Федерацією цих військовослужбовців ВМС ЗС України до кримінальної відповідальності у зв'язку з т.зв. «незаконним перетином державного кордону» чи будь-яким іншим загальнокримінальним злочином буде черговим порушенням Росією міжнародного права, адже, відповідно до МГП, військовополонених не можна притягати до кримінальної відповідальності у зв'язку з самим фактом їх участі у бойових діях в межах міжнародного збройного конфлікту, який в даній ситуації, без сумніву, мав і має місце», - пояснив Кориневич.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

    Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

    Читайте матеріал: Азовська криза, воєнний стан і прийдешні вибори. Все, що відомо на цей момент 

     


     

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