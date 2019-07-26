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    Постпред США при ЄС: Зеленський і Трамп знайшли спільну мову

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    Дональд Трамп та Володимир Зеленський - Постпред США при ЄС: Зеленський і Трамп знайшли спільну мову
    Дональд Трамп та Володимир Зеленський

    Американський посол розповів про спілкування Зеленського і Трампа

    Постійний представник США при Європейському союзі Гордон Сондланд вважає, що президенти України і США знайшли спільну мову.

    Американський дипломат сказав про це «Радіо Свобода» після зустрічі 26 липня в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

    «Вчора президент Зеленський досить довго спілкувався (телефоном – ред.) із президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову. Президент Трамп наприкінці розмови запросив Зеленського до Білого дому в термін, який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому», – сказав дипломат.

    Володимир Зеленський 26 липня в Києві зустрівся із Гордоном Сондландом і спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

    Гордон Сондланд повідомив ЗМІ що вони обговорювали, серед іншого, війну, питання енергетичної безпеки, становище в «Нафтогазі», верховенство права.

    За його словами, зараз за ініціативи президента США Дональда Трампа працює команда за участі міністра енергетики Ріка Перрі, послів Курта Волкера і Вільяма Тейлора, інших представників Держдепартаменту США, яка зосереджена на різних аспектах відносин з Україною.

    Офіс українського президента напередодні повідомив про телефонну розмовуВолодимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа.

    За повідомленням, президенти, зокрема, домовилися «предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії» під час візиту Зеленського до США.

    Точна дата візиту Володимира Зеленського до США наразі невідома.

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