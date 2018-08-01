Херсонська активістка, яка постраждала від кислоти, розказала про напад



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Фото: Facebook Масі Найєма Постраждала активістка у лікарні

За словами Масі Найєма, стан Гандзюк близький до важкого

Працівниця міськради Херсона Катерина Гандзюк, яку 31 липня невідомий облив кислотою, розповіла, що після нападу її одяг почав плавитися.

Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив юрист Масі Найєм, який провідав активістку у лікарні.

«Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою». Зі слів водія, її волосся і одяг диміли від роз'їдання кислотою», - написав Масі Найєм.

Він зазначив, що стан постраждалої близький до важкого.

«Привезли квіти. Вона не могла відкрити очі. Одне ледве відкрила, просила показати їй квіти. Зраділа і намагалася посміхнутися», - розповів Масі Найєм.

За його словами, поліція спочатку порушила кримінальну справу за ст. 296 ККУ. «Ви вдумайтеся... Людину обливають кислотою, вона роз'їдає її тіло, і поліція інкримінує... хуліганство», - підкреслив юрист.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

Постраждала знаходиться у реанімаційному відділенні. Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».