Дітей витягують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині

Постраждалих рятують після землетрусу у Туреччині

У зоні землетрусу в Туреччині з-під завалів витягли 47 людей

У Туреччині триває розбір завалів та рятувальні операції у зоні руйнівного землетрусу магнітудою 7,7 з епіцентром у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш.

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Як повідомляють турецькі ЗМІ, на проспекті Газі Мухтар міста Газіантеп з-під завалів 4-поверхової будівлі врятували двох людей.

У кварталі Явуз Султан міста Кіліс з-під завалів триповерхової споруди врятовано шістьох людей, а в кварталі Зафер міста Малатьє – одну людину. Загалом за добу у Малатьї з-під завалів витягли 37 людей.

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Камеры видеонаблюдения в Малатье зафиксировали момент землетрясения магнитудой 7,6 с эпицентром в районе Эльбистан pic.twitter.com/YSU7VhIYdT — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 6, 2023

У провінції Османіє рятувальники визволили з-під завалів десятиповерхівки дівчинку.

В операціях задіяні бригади Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), Національній медичній команді рятувальників Туреччини (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi /UMKE), Служби порятунку 112, поліції, жандармерії, тощо.

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У провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини стався другий за добу землетрус магнітудою вище 7. Про це в понеділок повідомило Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Підземні поштовхи магнітудою 7,6 зафіксовані о 13:24 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Ельбістану, вогнище залягало на глибині 7 км.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив раніше, що жертвами руйнівного землетрусу, з епіцентром у провінції Кахраманмараш, за останніми даними, стали 912 людей, 5385 отримали поранення.

Потужні землетруси магнітудою вище 7 в провінції Кахраманмараш у Туреччині відбулися незалежно один від одного. Підвищена сейсмічна активність у провінції південно-східної турецької провінції Кахраманмараш зберігається. Не виключені повторні поштовхи магнітудою 6,5-6,7.