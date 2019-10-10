Потепління і дощі: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня



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Погода в Україні у четвер, 10 жовтня, очікується тепла майже у всіх регіонах країни, однак багато областей будуть охоплені короткочасними дощами та сильним поривчастим вітром, до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на сході країни очікується суха і сонячна, можлива невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря в регіоні складе +4 +7 градусів, удень повітря прогріється до +15 +17 градусів, місцями можливе потепління до +18 +19 градусів.

У південних областях очікується потепління і сонячна погода, опади не прогнозуються. Вночі від +7 до +13 градусів, удень очікується підвищення температури до +18 +20 градусів. У Криму сухо і сонячно. Вночі +7 +9 градусів, вдень +18 +20 градусів.

Північні області України затягне хмарами і синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вночі температура повітря опуститься до +6 +8 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +17 градусів.

Західні області опиняться в зоні відразу двох фронтів. У Луцьку, Рівному, Житомирі, Хмельницькому та Ужгороді пройдуть короткочасні дощі, в інших містах регіону буде сонячна погода. Вночі від +7 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +14 +17 градусів, місцями до +18 градусів.

В центральній частині країни очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі температура повітря буде коливатися від +6 до +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів.

У Києві 10 жовтня очікується суха погода, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів.