Потужний землетрус в Папуа Новій Гвінеї: 30 загиблих, 300 поранених

Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха

У провінціях Хела та Саутерн-Хайлендс (Папуа Нова Гвінея) стався землетрус магнітудою 7,5 балів. У результаті більше 30 осіб загинули, понад 300 переважно сільських жителів отримали поранення. Про це повідомляє місцеве інформагентство Postcourier. «У столиці Менді провінції Саутерн-Хайлендс загинуло 13 людей, ще 18 були вбиті в



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Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха

У провінціях Хела та Саутерн-Хайлендс (Папуа Нова Гвінея) стався землетрус магнітудою 7,5 балів. У результаті більше 30 осіб загинули, понад 300 переважно сільських жителів отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве інформагентство Postcourier.

«У столиці Менді провінції Саутерн-Хайлендс загинуло 13 людей, ще 18 були вбиті в найбільш постраждалих від землетрусу районах озера Кутубу та вулкана Босаві цій же провінції», - йдеться в повідомленні.

У провінціях порушено електропостачання. У них направлені рятувальники і військові. Також на дороги і річки зійшли зсуви, зруйнувавши і пошкодивши багато будівель.

Злітно-посадкова смуга аеропорту майже повністю зруйнована, всі рейси скасовано.

Землетрус магнітудою 7,5 сталося в ніч проти понеділка за місцевим часом, протягом понеділка зафіксовано кілька афтершоків, найпотужніший - магнітудою 6,3.

Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха, оскільки не можуть отримати інформацію з місць унаслідок серйозних проблем зі зв'язком.

Як планується, урядова комісія повинна у вівторок прибути в постраждалі від поштовхів райони для оцінки ситуації на місці. У стан готовності до надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу наведена армія, повідомляють ЗМІ.

Як повідомлялося, землетрус викликав перебої у виробництві нафтогазових компаній.

Компанія ExxonMobil Corp повідомила, що закрила завод по кондиціюванню газу, що знаходиться в безпосередній близькості від епіцентру землетрусу. Про призупинення виробництва поінформувала також нафтогазова компанія Oil Search.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля східного узбережжя Японії ставсяземлетрус магнітудою 5,7.

Також повідомлялося, що в штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.