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    Потужний землетрус в Папуа Новій Гвінеї: 30 загиблих, 300 поранених

    Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха
    У провінціях Хела та Саутерн-Хайлендс (Папуа Нова Гвінея) стався землетрус магнітудою 7,5 балів. У результаті більше 30 осіб загинули, понад 300 переважно сільських жителів отримали поранення. Про це повідомляє місцеве інформагентство Postcourier. «У столиці Менді провінції Саутерн-Хайлендс загинуло 13 людей, ще 18 були вбиті в
    • Сьогодні, 03:45
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    Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха

    У провінціях Хела та Саутерн-Хайлендс (Папуа Нова Гвінея) стався землетрус магнітудою 7,5 балів. У результаті більше 30 осіб загинули, понад 300 переважно сільських жителів отримали поранення.

    Про це повідомляє місцеве інформагентство Postcourier.

    «У столиці Менді провінції Саутерн-Хайлендс загинуло 13 людей, ще 18 були вбиті в найбільш постраждалих від землетрусу районах озера Кутубу та вулкана Босаві цій же провінції», - йдеться в повідомленні.

    У провінціях порушено електропостачання. У них направлені рятувальники і військові. Також на дороги і річки зійшли зсуви, зруйнувавши і пошкодивши багато будівель.

    Злітно-посадкова смуга аеропорту майже повністю зруйнована, всі рейси скасовано.

    Землетрус магнітудою 7,5 сталося в ніч проти понеділка за місцевим часом, протягом понеділка зафіксовано кілька афтершоків, найпотужніший - магнітудою 6,3.

    Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха, оскільки не можуть отримати інформацію з місць унаслідок серйозних проблем зі зв'язком. 

    Як планується, урядова комісія повинна у вівторок прибути в постраждалі від поштовхів райони для оцінки ситуації на місці. У стан готовності до надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу наведена армія, повідомляють ЗМІ.

    Як повідомлялося, землетрус викликав перебої у виробництві нафтогазових компаній.

    Компанія ExxonMobil Corp повідомила, що закрила завод по кондиціюванню газу, що знаходиться в безпосередній близькості від епіцентру землетрусу. Про призупинення виробництва поінформувала також нафтогазова компанія Oil Search. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля східного узбережжя Японії ставсяземлетрус магнітудою 5,7.

    Також повідомлялося, що в штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0. 

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