Потужний землетрус в Папуа Новій Гвінеї: 30 загиблих, 300 поранених
- Сьогодні, 03:45
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Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха
У провінціях Хела та Саутерн-Хайлендс (Папуа Нова Гвінея) стався землетрус магнітудою 7,5 балів. У результаті більше 30 осіб загинули, понад 300 переважно сільських жителів отримали поранення.
Про це повідомляє місцеве інформагентство Postcourier.
«У столиці Менді провінції Саутерн-Хайлендс загинуло 13 людей, ще 18 були вбиті в найбільш постраждалих від землетрусу районах озера Кутубу та вулкана Босаві цій же провінції», - йдеться в повідомленні.
У провінціях порушено електропостачання. У них направлені рятувальники і військові. Також на дороги і річки зійшли зсуви, зруйнувавши і пошкодивши багато будівель.
Злітно-посадкова смуга аеропорту майже повністю зруйнована, всі рейси скасовано.
Землетрус магнітудою 7,5 сталося в ніч проти понеділка за місцевим часом, протягом понеділка зафіксовано кілька афтершоків, найпотужніший - магнітудою 6,3.
Влада поки утримується від публікації даних про жертв стихійного лиха, оскільки не можуть отримати інформацію з місць унаслідок серйозних проблем зі зв'язком.
Як планується, урядова комісія повинна у вівторок прибути в постраждалі від поштовхів райони для оцінки ситуації на місці. У стан готовності до надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу наведена армія, повідомляють ЗМІ.
Як повідомлялося, землетрус викликав перебої у виробництві нафтогазових компаній.
Компанія ExxonMobil Corp повідомила, що закрила завод по кондиціюванню газу, що знаходиться в безпосередній близькості від епіцентру землетрусу. Про призупинення виробництва поінформувала також нафтогазова компанія Oil Search.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля східного узбережжя Японії ставсяземлетрус магнітудою 5,7.
Також повідомлялося, що в штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.