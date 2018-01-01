У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

Даних про постраждалих немає

На сході острова Нова Гвінея зафіксовано підземний поштовх магнітудою 7,4. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Як повідомляється, вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км. Епіцентр стихії знаходився в 104 кілометрах на захід від міста Менді (26 тисяч жителів). Наразі немає інформації про потерпілих або



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Даних про постраждалих немає

На сході острова Нова Гвінея зафіксовано підземний поштовх магнітудою 7,4. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Як повідомляється, вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км. Епіцентр стихії знаходився в 104 кілометрах на захід від міста Менді (26 тисяч жителів).

Наразі немає інформації про потерпілих або руйнування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7.

Також повідомлялося, що в штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.