На Київщині на ремонті доріг украдено 2,6 млн грн

Керівник підрядного підприємства, що виконувала ремонт, – громадянин Російської Федерації

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику одного з приватних підприємств у заволодінні коштами у сумі понад 2,6 млн грн (ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За версією слідства, підрядна організація, відповідно до договору, укладеного з однією з сільських рад Київської області, виконувала роботи з капітального ремонт доріг.

При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив в актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт. У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі понад 2,6 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетними.

Заходи з викриття правопорушення проводились прокурорами спільно з Печерським управлінням поліції в Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київській області.