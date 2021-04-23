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    На Київщині на ремонті доріг украдено 2,6 млн грн

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    Ремонт дороги замовила одна із сільських рад Київської області - На Київщині на ремонті доріг украдено 2,6 млн грн
    Ремонт дороги замовила одна із сільських рад Київської області
    Фото з відкритих джерел

    Керівник підрядного підприємства, що виконувала ремонт, – громадянин Російської Федерації

    Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику одного з приватних підприємств у заволодінні коштами у сумі понад 2,6 млн грн (ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За версією слідства, підрядна організація, відповідно до договору, укладеного з однією з сільських рад Київської області, виконувала роботи з капітального ремонт доріг.

    При цьому керівник підрядного підприємства, 56-річний громадянин Російської Федерації, зазначив в актах виконаних робіт недостовірні відомості щодо об’єму та якості виконаних робіт. У подальшому на підставі вказаних документів підприємство незаконно заволоділо бюджетними коштами у сумі понад 2,6 млн грн.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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    На Київщині на ремонті доріг украдено 2,6 млн грн
    На Київщині на ремонті доріг украдено 2,6 млн грн

    У межах кримінального провадження тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетними.

    Заходи з викриття правопорушення проводились прокурорами спільно з Печерським управлінням поліції в Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Теги: прокуратура СБУ кримінал дороги Київщина ремонт
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