  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Через марафон у неділю буде перекрито рух центром Києва (список вулиць)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Участь у марафоні візьмуть спортсмени з 11 країн - Через марафон у неділю буде перекрито рух центром Києва (список вулиць)
    Участь у марафоні візьмуть спортсмени з 11 країн
    Фото з відкритих джерел

    За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30

    У неділю, 25 квітня, в центрі столиці відбудеться легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту. Підписане відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації № 881.

    Початок марафону о 9:00.

    За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30 25 квітня.

    Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК «Олімпійський») – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

    Окрім того, Патрульна поліція Києва закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням обмеження руху автомобілів на таких вулицях:

    • Еспланадна,
    • Рогнідинська,
    • Шота Руставелі,
    • Саксаганського,
    • Велика Васильківська,
    • Фізкультури,
    • Антоновича,
    • Жилянська,
    • Льва Толстого,
    • Володимирська,
    • Тарасівська,
    • Паньківська,
    • Симона Петлюри,
    • Бульварно-Кудрявська,
    • Шолуденка,
    • Академіка Янгеля,
    • Смоленська,
    • Олекси Тихого,
    • Гарматна,
    • площа Льва Толстого,
    • з'їзд з Шулявського мосту,
    • проспект Перемоги,
    • Повітрофлотський проспект.

    Маршрут марафону

    Маршрут марафону

    Варто зазначити, що Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

    Ініціатором проведення марафону виступила ГО «ТОП Раннерз». Захід проходить за підтримки Представництва Європейського союзу в Україні.

    За попередніми заявками, участь у марафоні візьмуть 40 спортсменів із 11 країн.

    Як повідомлялося, цьогоріч Відкритий легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», приурочений до дня столиці, проходитиме одразу в двох форматах.

    Теги: Київ марафон дороги поліція транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies