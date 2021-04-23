Через марафон у неділю буде перекрито рух центром Києва (список вулиць)
За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30
У неділю, 25 квітня, в центрі столиці відбудеться легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту. Підписане відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації № 881.
Початок марафону о 9:00.
За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30 25 квітня.
Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК «Олімпійський») – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).
Окрім того, Патрульна поліція Києва закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням обмеження руху автомобілів на таких вулицях:
- Еспланадна,
- Рогнідинська,
- Шота Руставелі,
- Саксаганського,
- Велика Васильківська,
- Фізкультури,
- Антоновича,
- Жилянська,
- Льва Толстого,
- Володимирська,
- Тарасівська,
- Паньківська,
- Симона Петлюри,
- Бульварно-Кудрявська,
- Шолуденка,
- Академіка Янгеля,
- Смоленська,
- Олекси Тихого,
- Гарматна,
- площа Льва Толстого,
- з'їзд з Шулявського мосту,
- проспект Перемоги,
- Повітрофлотський проспект.
Варто зазначити, що Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.
Ініціатором проведення марафону виступила ГО «ТОП Раннерз». Захід проходить за підтримки Представництва Європейського союзу в Україні.
За попередніми заявками, участь у марафоні візьмуть 40 спортсменів із 11 країн.
Як повідомлялося, цьогоріч Відкритий легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», приурочений до дня столиці, проходитиме одразу в двох форматах.