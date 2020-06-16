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    Повне відновлення міжобласного транспорту може зайняти місяці, - Криклій

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    Відновлення міжобласного транспорту може зайняти кілька тижнів або місяців - Повне відновлення міжобласного транспорту може зайняти місяці, - Криклій
    Відновлення міжобласного транспорту може зайняти кілька тижнів або місяців

    Зараз транспорт працює на 60-70% у порівнянні з докоронавірусними показниками

    Повне відновлення міжобласного транспорту може зайняти кілька тижнів або місяців. Це буде залежати від дотримання карантинних обмежень.

    Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «Укрінформу».

    «Інші чекають, щоб регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли відповідні дозвільні рішення», - сказав Криклій.

    На припущення, що увесь транспорт можуть запустити протягом наступних тижнів, голова МІУ сказав:

    «Тижнів або місяців. Залежить від того, наскільки самодисципліновано будемо себе вести. Велика помилка - вважати, що карантин закінчився. Ми до нього звикли психологічно, але коронавірус залишається великою загрозою».

    Він також додав, що Україна готується відновити рейси в Польщу, але очікує підтвердження польської сторони.

    міністр карантин транспорт Владислав Криклій коронавірус
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