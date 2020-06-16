Повне відновлення міжобласного транспорту може зайняти місяці, - Криклій



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Відновлення міжобласного транспорту може зайняти кілька тижнів або місяців

Зараз транспорт працює на 60-70% у порівнянні з докоронавірусними показниками

Повне відновлення міжобласного транспорту може зайняти кілька тижнів або місяців. Це буде залежати від дотримання карантинних обмежень.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «Укрінформу».

«Інші чекають, щоб регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли відповідні дозвільні рішення», - сказав Криклій.

На припущення, що увесь транспорт можуть запустити протягом наступних тижнів, голова МІУ сказав:

«Тижнів або місяців. Залежить від того, наскільки самодисципліновано будемо себе вести. Велика помилка - вважати, що карантин закінчився. Ми до нього звикли психологічно, але коронавірус залишається великою загрозою».

Він також додав, що Україна готується відновити рейси в Польщу, але очікує підтвердження польської сторони.