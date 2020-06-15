На Буковині кількість хворих на Covid-19 перевищила 4 тисячі
За останню добу в області зафіксували 55 нових випадків зараження коронавірусомУ Сторожинецькій міській раді коронавірус виявили у 10 працівників, загалом кількість інфікованих у Чернівецькій області перевищила 4 тисячі.
Про це виданню molbuk.ua повідомили у мерії.
Після того як у міській раді на Covid-19 захворіли кілька співробітників, тестування пройшли приблизно 30 контактних працівників. У 10 осіб підтвердили наявність інфекції, ще кілька людей чекають на результати.
За інформацією голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осачука, за останню добу в області зафіксували 55 нових випадків зараження коронавірусом.
«Ми вже переступили межу у 4 тисячі. Загальна кількість — 4019 буковинців, які захворіли», — додав він.
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Всього31810
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Хворіють16656
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Одужали14253
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Померли901
Нагадаємо, в Україні з початку епідемії Covid-19 виявили у 31 810 людей, з них 14 253 пацієнти одужали, а 901 — помер від ускладнень. Продовжують хворіти 16 656 людей.