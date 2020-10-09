Може викликати безпліддя: вчені знайшли новий негативний наслідок Covid-19



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При проведенні скринінгу частинки вірусу виявилися в спермі 13 відсотків пацієнтів-чоловіків з Covid-19

Чоловіки, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, можуть зіткнутися з порушенням репродуктивної функції.

До такого висновку прийшла група вчених з ізраїльського медичного центру Шиба, пише The Jerusalem Post.

При проведенні скринінгу частинки вірусу виявилися в спермі 13 відсотків пацієнтів-чоловіків з Covid-19, які брали участь в дослідженні. Фахівці помітили, що у хворих навіть при легкій формі захворювання на 50 відсотків знизилися кількість і рухливість сперматозоїдів.

Цей новий негативний наслідок може зберігатися і через 30 днів після постановки діагнозу.

В ході патологоанатомічних досліджень за участю 12 інфікованих коронавірусом вчені виявили зміни в клітинах тестикул, що відповідають за розвиток сперматозоїдів, а також вироблення гормону тестостерону, що провокує їх розподіл і розмноження.

Ден Адерка, який очолював дослідження, пояснив, що коронавірус взаємодіє з рецепторами ACE2. На його думку, саме через це вірус може руйнувати клітини тестикул, викликаючи безпліддя.