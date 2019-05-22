Позачергове засідання Ради закрито, депутати зберуться вже наступного тижня



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Згідно з календарним планом парламенту, чергове засідання ВР відбудеться у вівторок, 28 травня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у середу, 22 травня, закрив позачергове пленарне засідання парламенту.

Перед цим народні депутати відмовилися включити до порядку денного позачергового засідання ВР два законопроекти про внесення змін до закону про вибори народних депутатів президентський (№10319) і альтернативний (№10319-1), а також законопроект про внесення змін до закону про публічні закупівлі (№10317).

Згідно з календарним планом парламенту, чергове засідання ВР відбудеться у вівторок, 28 травня.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори народних депутатів і про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі».

Джерело: Інтерфакс-Україна