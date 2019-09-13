На Чернігівщині горить військовий полігон, рятувальники задіяли авіацію



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Пожежу сьогодні вранці вдалося локалізувати

У Козелецькому районі Чернігівщини рятувальники локалізували пожежу на площі 15 га, що виникла на території військового полігону.

Про це повідомляє ДСНС України.

«13 вересня о 08:25 пожежу локалізовано на площі 15 га», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 вересня о 15:05 сталася пожежа настилу та самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі, на площі близько 10 га

Загалом до гасіння оперативно залучено 88 працівників особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с. Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва. З них від підрозділів ДСНС України у Чернігівській області 20 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки.

Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м. Ніжин. Залучено літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Вчора авіацією було зроблено 4 скиди води. Гасіння триває.