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    На Чернігівщині горить військовий полігон, рятувальники задіяли авіацію

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    На Чернігівщині горить військовий полігон, рятувальники задіяли авіацію

    Пожежу сьогодні вранці вдалося локалізувати

    У Козелецькому районі Чернігівщини рятувальники локалізували пожежу на площі 15 га, що виникла на території військового полігону.

    Про це повідомляє ДСНС України.

    «13 вересня о 08:25 пожежу локалізовано на площі 15 га», - йдеться у повідомленні.

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    Як повідомлялося, 12 вересня о 15:05 сталася пожежа настилу та самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі, на площі близько 10 га

    Загалом до гасіння оперативно залучено 88 працівників особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, військової частини А-0665, місцевої пожежної команди с. Косачівка, пожежних команд Остерського військового лісгоспу та Косачівського лісництва. З них від підрозділів ДСНС України у Чернігівській області 20 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки.

    Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України м. Ніжин. Залучено літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Вчора авіацією було зроблено 4 скиди води. Гасіння триває.

     

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