У Харкові після обстрілу горить газопровід
Над Харковом багряно від пожежі
фото з соцмереж
Місто тримає оборону
В Харкові після ракетного удару горить газопровід. Вибух був великої потужності, повідомляють місцеві ЗМІ.
У момент вибуху ніч легко можна сплутати з днем.
Також окупанти обстріляли багатоповерхівку.
«Окупанти обстріляли житловий будинок багатоповерхівку на вулиці Бучми. Загинула жінка, двоє людей госпіталізовано, 20 евакуйовано», – повідомив речник місцевого ДСНС Євген Василенко.
Нагадаємо, по Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза.
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