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    Події в Україні

    У Харкові після обстрілу горить газопровід

    Над Харковом багряно від пожежі - У Харкові після обстрілу горить газопровід
    Над Харковом багряно від пожежі
    фото з соцмереж

    Місто тримає оборону

    В Харкові після ракетного удару горить газопровід. Вибух був великої потужності, повідомляють місцеві ЗМІ.

    У момент вибуху ніч легко можна сплутати з днем.

    Також окупанти обстріляли багатоповерхівку.

    «Окупанти обстріляли житловий будинок багатоповерхівку на вулиці Бучми. Загинула жінка, двоє людей госпіталізовано, 20 евакуйовано», – повідомив речник місцевого ДСНС Євген Василенко.

    Нагадаємо, по Василькову завдано ракетного удару, горить нафтобаза.

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    Теги: Харків вибух окупанти ЗМІ ДСНС Харківщина будинок жінка місто
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    У Харкові після обстрілу горить газопровід