Пожежі на Харківщині: вогонь знищив село та сотні гектарів лісу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До гасіння залучено 395 рятувальників та 61 одиниця техніки, у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи, одна людина отруїлась димом

В Харківській області поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району через пожежу в лісовому масиві постраждала одна людина, 33 відселено, вогнем знищено 22 житлових будинки. Станом на ранок 3 вересня на Харківщині триває гасіння осередку лісової пожежі у Дворічанському районі на площі близько 100 га та окремих осередків у Чугуївському районі.

Про це повідомляє ДСНС.

«Станом на 7:00 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Гряниківка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. 2 вересня о 12:54 поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15:00 через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася одна особа», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 395 чоловік та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт.

Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

Крім того, на території Новомосковського лісництва у Чугуївському районі станом на 7 годину 3 вересня відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

Зазначається, що 2 вересня о 20:06 пожежу було локалізовано на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 211 чоловік та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 чоловік особового складу та п'ять одиниць техніки. Напередодні площа пожежі на території Дворічанського лісництва збільшилася до 500 гектарів, одне село повністю знищено. Вже повністю згоріло село Гороб'ївка, осередки загоряння є в Гряниківці і Кутьківці. Загиблих внаслідок пожежі немає, кількість постраждалих встановлюють.

Також відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у Харківській області.

Як повідомлялося, в Україні на 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тривають масштабні пожежі й в Луганській області. Там рятувальниками вже ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Нагадаємо, під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

1 вересня під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.