  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежна небезпека зберігається у семи областях України

    • Розсилка
    Пожежна небезпека зберігається у семи областях України

    Обережними радять бути мешканцям Чернігівської, Кіровоградської, Запорізької, Рівненської, Полтавської, Житомирської та Вінницької областей

    Сьогодні, 6 серпня, в сімох регіонах України буде спостерігатися пожежна небезпека надзвичайного рівня. Про це з посиланням на синоптиків повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 6 серпня  у Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській областях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у всіх областях України пройдуть дощі з грозами, температура повітря підніметься до +33 градусів тепла.

    Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

    У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

    Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

    Читайте також
    ДСНС пожежна небезпека Україна повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ