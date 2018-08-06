Пожежна небезпека зберігається у семи областях України



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Обережними радять бути мешканцям Чернігівської, Кіровоградської, Запорізької, Рівненської, Полтавської, Житомирської та Вінницької областей

Сьогодні, 6 серпня, в сімох регіонах України буде спостерігатися пожежна небезпека надзвичайного рівня. Про це з посиланням на синоптиків повідомляє прес-служба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 6 серпня у Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській областях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у всіх областях України пройдуть дощі з грозами, температура повітря підніметься до +33 градусів тепла.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.