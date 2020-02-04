Пранкер Джокер назвав двох людей, яким Микитась подарував десятки квартири



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За інформацією Telegram-каналу «Джокер», експрезидент корпорації «Укрбуд» Микитась подарував квартири сину Андрія Вавриша Максиму та юристу Андрія Вавриша Дмитру Сторожуку

Експрезидент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась подарував квартири сину Андрія Вавриша Максиму та юристу Андрія Вавриша Дмитру Сторожуку. Про це повідомляє Telegram-канал «Джокер».

На каналі оприлюднені відповідні документи.

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«Як і обіцяв, починаю викладати імена великих стейкхолдерів, які отримали безоплатно нерухомість із загального пайового фонду Укрбуду. Список довгий, велика частина квартир оформлена на підставних осіб, тому викладаю частинами. Так, наприклад, на 18-річного Максима Вавриша - сина Андрія Вавриша (партнера глави Офісу президента Андрія Богдана) оформлено нерухомості на 11 млн грн», - пише пранкер Джокер.

«Напевно після цих публікацій власники елітної нерухомості спробують продемонструвати будь-які документи на оплату, що підтверджують, що це не хабар. Однак від реальних вкладників Укрбуду всіх цих людей відрізняє єдина обставина. Реальні співінвестори фінансували будівництво протягом тривалого періоду. Далі буде», - йдеться у повідомленні.