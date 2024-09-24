Працюють «на живця»: РФ використовує живу силу для виявлення позицій ЗСУ

РФ продовжує наступати на українські позиції на сході України

Щоб не втрачати свою бронетехніку, росіяни використовують на фронті піхотні групи, щоб виявити позиції українських захисників. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

«Ворог воліє зберігати техніку й озброєння, аніж берегти свій власний особовий склад. Тому часто людей відправляють у якісь незрозумілі штурми. Людей відправляють на штурмові дії, використовуючи їх як приманку, щоб по них починали відпрацьовувати Сили оборони», – розповів він.

За словами Саранцева, таким чином ворог намагається вивідати розташування українських позицій. Проте, під час такої розвідки більшість російських піхотинців гине, або отримує поранення.

Наразі найгарячішою точкою на напрямку залишається Вовчанськ та прилеглі населені пункти. Зокрема у Вовчанську росіяни не полишають спроб розширити зону контролю, використовуючи всі наявні сили та засоби - обстрілюють місто з РСЗВ або важких вогнеметних систем.

«Подекуди ворогу вдається завдавати уражень по своїм же підрозділам. «Дружній вогонь» свідчить про те, що противник перебуває у стані відчаю чи максимальної злості та має завдання просунутися до свого підрозділу, який продовжує бути заблокованим на агрегатному заводі. Звичайно, ворогу це не вдається, бо ми враховуємо всі наявні засоби і можливості противника. Ми знаємо про всі сили, які він заводить, аби переформувати штурмові групи та посилити штурмовиків, які ідуть у бій», – підкреслив він.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення станом на 23 вересня орієнтовно складають близько 643 750 окупантів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 вересня, українські захисники знищили 1330 окупантів.

Також стало відомо, що на Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян.

До слова, Росія втратила понад 610 тисяч своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.