Україна визначилася з «модератором» у переговорах із Росією

Україна запропонувала Індії провести Саміт миру до листопада 2024 року

Україна хоче, щоб Нью-Делі «модерував» переговори з Росією та переконав Кремль приєднатися до мирних переговорів

Київ вважає, що Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про мирні переговори. Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, повідомляє Bloomberg.

Так, Україна хоче, щоб Нью-Делі «модерував» переговори з Росією та використовував свої зв’язки, щоб переконати Кремль приєднатися до мирних переговорів. Це, на думку дипломата, важливо для Індії, якщо та прагне отримати постійне місце в Раді Безпеки ООН.

Як розповів Поліщук, Україна запропонувала Індії провести Саміт миру до листопада 2024 року, але поки що незрозуміло, чи погодиться Нью-Делі.

Посол вважає, що Індія не повинна задовольнятися тим, що грає «листоношу, який передає повідомлення між Україною та Росією», натомість країна має відіграти більш «надійну роль».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години.