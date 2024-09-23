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Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 943-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 6437500 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8784 (+16) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 17252 (+30) од,
  • артилерійських систем – 18414 (+81) од,
  • РСЗВ – 1197 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)
Втрати ворога у війні станом на 22 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 22 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 32 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 32 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 943-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати корабель Генштаб війна

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