Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 6437500 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
- артилерійських систем – 18414 (+81) од,
- РСЗВ – 1197 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 23 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 943-й день повномасштабної війни в Україні.
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