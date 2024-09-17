Скільки Росії коштує війна в Україні: британська розвідка оприлюднила цифри

За даними британської розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з 2023-м

Виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат у першому півріччі 2024-го

Росія втратила понад 610 тисяч своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Британії.

«Тактика, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає від Росії постійного поповнення сил на передовій безперебійним потоком нових рекрутів», – йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з темпами, досягнутими в 2023 році. Російські офіційні особи заявили наприкінці 2023 року, що російське міноборони набирає близько 1600 осіб на день. Однак публічно оприлюднені цифри цього року свідчать про те, що цей показник становить близько 1000 осіб на день.

У зв'язку з цим російське міноборони збільшило бонуси за прийом на службу в серпні 2024 року, що є дедалі дорожчою стратегією набору військових для РФ.

«Виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат у році по червень 2024-го. Тим не менш, збільшення виплат, ймовірно, сприятиме зростанню набору військовослужбовців на частину року, що залишилася», – зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, що, за оцінками WSJ, уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб із числа військовослужбовців. Американське видання з покликанням на конфіденційні дані зазначило, що під час війни в Україні загинуло близько 80 тисяч військових, поранення отримали більше 400 тисяч. З боку РФ поранень зазнали більше 400 тисяч, а загинуло близько 200 тисяч військових.

До відома, вчора російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців. До цього армія ворога налічувала 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.