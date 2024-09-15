Наймолодший – однорічний хлопчик: стало відомо, хто постраждав від російського авіаудару по Харкову

Ворог застосував по житловому будинку КАБ-250

Начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що після удару російським КАБом по багатоповерхівці в Харкові зникла безвісти 94-річна жінка, яка жила саме там, де було влучання.

«Тривають пошуки 94-річної жінки. Під час удару вона залишилася вдома сама – рідні були в магазині. Від родичів дізналися, що пенсіонерка вже давно не могла самостійно ходити, вона жила на десятому поверсі – саме там, куди було влучання. Ми вже відібрали зразки ДНК її доньки, вона повідомила, що шукає матір», – сказазано в повідомленні Болвінова.

Він також розповів, що внаслідок російського удару до лікарні потрапили троє дітей: у чотирирічної дівчинки вибухове поранення руки, у дванадцятирічного хлопця поранення в живіт та грудну клітку, а в однорічного хлопчика черепно-мозкова травма та вибухове поранення.

Крім того, за даними Болвінова, постраждали 32 дорослих: 26 з них отримали важкі та середні травми, шестеро – легкі.

Начальник Слідчого управління поліції Харківської області додав, що, за даними вибухотехніків, ворог застосував по житловому будинку КАБ-250

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами багатоповерхівки у Харкові є люди.

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

О 18:27 годині кількість постраждалих збільшилася до 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині – один рік.

Також російські загарбники рано-вранці 14 вересня вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без поранених.

Крім того, вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара: чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження. Поранена 65-річна жінка.