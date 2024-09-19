Атака на склади боєприпасів у Торопці. ISW оцінив наслідки

Подібні до атаки в Торопці атаки на склади зі снарядами на території Росії можуть змусити вороже командування переглянути та реорганізувати логістичні й опорні системи

Удари Сил оборони України по тилових логістичних об'єктах на території Росії здатні значно посилити оперативний тиск на ворожі війська. Ба більше, це може вплинути на наступальні операції по всьому театру бойових дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що влітку 2022 року Сили оборони України влаштували серію ударів системами Himars по російських складах боєприпасів на окупованих територіях. Це змусило окупантів розосередити арсенали, що суттєво знизило ефективність їхньої логістики.

Подібні до атаки в Торопці удари українських сил по складах боєприпасів на території Росії можуть змусити вороже командування переглянути та реорганізувати логістичні й опорні системи, щоб пом’якшити наслідки цих атак, вважають фахівці.

«Російські військові, ймовірно, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення, не створивши відповідних укриттів. Скасування обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України для ударів на великі відстані може дати ЗСУ можливість ефективніше використовувати ці слабкі місця ворога», – йдеться у звіті ISW.

За оціннками аналітиків, подальші українські удари по російських складах боєприпасів і ракет можуть знищити значну частину матеріальних запасів РФ.

«Удари українських військових по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру бойових дій. Це може статися, якщо Сили оборони матимуть необхідну матеріальну базу, можливості та дозвіл на проведення масштабної кампанії з завдавання ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала нібито наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

⚡️Рашистськими пабліками шириться інформація про атаку дронів на військову частину у Торопці (Тверська область, РФ)💥 pic.twitter.com/sFpRqASYXb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

До слова, від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.

Також повідомлялося, що на території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки нібито безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів.