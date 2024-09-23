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Штучний інтелект допомагає знаходити та знищувати російську техніку: деталі від Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Штучний інтелект допомагає знаходити та знищувати російську техніку: деталі від Міноборони
Оператор дрона завдяки ШІ ухвалює рішення швидше й ефективніше
фото: Міноборони

Міноборони зазначає, що завдяки ШІ-платформі оператори дрона можуть приймати рішення швидше та ефективніше

Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тис. одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту (ШІ) Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міноборони зазначає, що завдяки ШІ-платформі оператори безпілотника можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується.

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відео даних з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники», – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також в Міноборони зауважують, що Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних: «Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки навіть у складних умовах».

Нагадаємо, що Міністерство оборони України допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію «Таха», розроблений українськими інженерами.

Також Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

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Теги: Міноборони Україна війна безпілотник штучний інтелект росія росіяни окупанти військова техніка ЗСУ

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