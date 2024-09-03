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Через обстріл Харкова в лікарні помер 21-річний фельдшер

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Через обстріл Харкова в лікарні помер 21-річний фельдшер
Наслідки обстрілу Харкова, 1 вересня 2024 р.
фото: Ігор Терехов/Telegram

Євген Юрко 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів

Унаслідок обстрілу Харкова 1 вересня в лікарні помер 21-річний фельдшер швидкої медичної допомоги. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

«Один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік. Співчуття рідним та близьким!» – заявив Синєгубов.

Терехов уточнив, що в лікарні помер Юрко Євген, який 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів. Він був фельдшером «швидкої» та п’ятикурсником медуніверситету. 

«Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але… Співчуваю усім рідним та близьким хлопця», – додав мер.

Нагадаємо, 1 вересня вдень окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. Унаслідок масованої атаки зруйнований «Палац спорту».

Раніше повідомлялося про 44 постраждалих від ракетної атаки в Харкові. Семеро потерпілих – діти, причому найменшому малюку лише три місяці. 

Теги: обстріл смерть медик Харків

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