Через обстріл Харкова в лікарні помер 21-річний фельдшер
Євген Юрко 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів
Унаслідок обстрілу Харкова 1 вересня в лікарні помер 21-річний фельдшер швидкої медичної допомоги. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
«Один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік. Співчуття рідним та близьким!» – заявив Синєгубов.
Терехов уточнив, що в лікарні помер Юрко Євген, який 1 вересня потрапив під повторний обстріл російських окупантів. Він був фельдшером «швидкої» та п’ятикурсником медуніверситету.
«Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але… Співчуваю усім рідним та близьким хлопця», – додав мер.
Нагадаємо, 1 вересня вдень окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. Унаслідок масованої атаки зруйнований «Палац спорту».
Раніше повідомлялося про 44 постраждалих від ракетної атаки в Харкові. Семеро потерпілих – діти, причому найменшому малюку лише три місяці.
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