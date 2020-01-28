Правила інтернет-етикету. Експертка з комунікацій пояснила, коли і кому можна писати та дзвонити графіка



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Дзвонити без попередження можна тільки близьким людям, - експертка

Незнайомим людям потрібно писати листи або особисті повідомлення, якщо сторінки в соціальних мережах відкриті. Таку думку на своїй сторінці в «Фейсбук» висловила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій СКМ, співзасновниця спортивно-соціального проекту «Сомнение Challenge» Наталія Ємченко.

Фахівчиня зауважили, що писати в месенджери, прив’язані до телефону, можна лише в тому випадку, якщо ви особисто знайомі з людиною.

«Дзвонити без попередження тільки близьким людям. Решті - тільки після попередження», - додала Ємченко.

Свої слова фіхівчиня підкріпила ілюстрацією. Ємченко зазначає, що така градація співпадає з градацією соціально-психологічної дистанції.

«До 50 см: інтимна зона. Тільки близькі люди. З 50 см до 1.2 метра - особиста зона. Добре знайомі люди. З 1.2 метра до 3.6 метра - соціальна зона. Для просто знайомих людей. Все, що понад 3.6 метра - громадська зона. Хто завгодно», - коментує схему Ємченко.

Нагадаємо, відомий актор і фронтмен групи 30 Seconds To Mars Джаред Лето оприлюднив свій номер мобільного телефону і попросив фанатів написати або зателефонувати йому. Таке прохання співак розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм».