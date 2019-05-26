Правляча в Польщі партія Качинського лідирує на виборах в Європарламент



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Ярослав Качинський Фото: ЕРА

Націонал-консерватори набирають на виборах до Європарламенту 42,4 відсотка голосів

Правляча в Польщі консервативна партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» (ПіС) лідирує на проведених в республіці виборах до Європейського парламенту.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницьким центром Ipsos і поширеного в неділю телеканалом TVP після завершення голосування.

Згідно з результатами опитувань виборців, націонал-консерватори набирають на виборах до Європарламенту 42,4 відсотка голосів. Таким чином ПіС може здобути 24 з 52 місць у Європарламенті, котрі відводяться для Польщі. Опозиційний альянс «Європейська коаліція» має набрати 39,1 відсотка підтримки, що принесе їй 22 мандати в Європарламенті.

На третьому місці опинилася нещодавно створена партія «Весна», що набирає 6,6 відсотка. Для цієї нової партії такий результат означатиме три місця в Європарламенті.

Таку саму кількість завдяки 6,1 відсотка підтримки матиме й ультраправа «Конфедерація».

Явка виборців становила 43 відсотки, повідомили в інституті соціологічних досліджень Ipsos.

Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

Нагадаємо, в неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.

Джерело: Deutsche Welle