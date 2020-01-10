Правоохоронці припинили діяльність понад 900 гральних закладів з 20 грудня
За фактами ведення грального бізнесу відкрито 437 кримінальних проваджень, в межах яких проведено 1,2 тис обшуків, вилучено 11,6 тис. одиниць грального обладнання та комп'ютерної техніки,
Правоохоронні органи припинили діяльність 911 гральних закладів по всій Україні з 20 грудня 2019 року (з моменту рішення Кабміну про припинення функціонування гральних закладів). Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
За фактами ведення грального бізнесу відкрито 437 кримінальних проваджень, в межах яких проведено 1,2 тис обшуків, вилучено 11,6 тис. одиниць грального обладнання та комп'ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.
Прокуратура продовжує координувати і забезпечувати ефективну роботу в цьому напряму, зокрема щодо завершення розслідувань і належної підтримки звинувачення за цими кримінальними виробництвам в суді.
Як повідомляв «Главком», 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.