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    Правоохоронці припинили діяльність понад 900 гральних закладів з 20 грудня

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    Правоохоронці припинили діяльність понад 900 гральних закладів з 20 грудня

    За фактами ведення грального бізнесу відкрито 437 кримінальних проваджень, в межах яких проведено 1,2 тис обшуків, вилучено 11,6 тис. одиниць грального обладнання та комп'ютерної техніки,

    Правоохоронні органи припинили діяльність 911 гральних закладів по всій Україні з 20 грудня 2019 року (з моменту рішення Кабміну про припинення функціонування гральних закладів). Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

    За фактами ведення грального бізнесу відкрито 437 кримінальних проваджень, в межах яких проведено 1,2 тис обшуків, вилучено 11,6 тис. одиниць грального обладнання та комп'ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

    Прокуратура продовжує координувати і забезпечувати ефективну роботу в цьому напряму, зокрема щодо завершення розслідувань і належної підтримки звинувачення за цими кримінальними виробництвам в суді.

    Як  повідомляв «Главком», 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні
    Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.
    прокуратура міністр Арсен Аваков бізнес закон гральний бізнес
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