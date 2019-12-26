Мешканці Київщини здали поліції дані про ще понад 30 казино (фото)



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Правоохоронці провели перевірку інформації про діяльність гральних закладів Фото: Нацполіція

Поліцією вилучено 115 одиниць комп’ютерної техніки

За добу до поліції Київщини надійшло 32 повідомлення про діяльність підпільних гральних закладів. Усі заяви зареєстровані.

За матеріалами перевірки вже відкрито 5 кримінальних проваджень, вилучено 115 одиниць комп’ютерної техніки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Ще по 5 повідомленнях громадян інформація не знайшла свого підтвердження, за іншими 22 фактами триває перевірка.

Найбільше повідомлень на спецлінію 102 надійшло від небайдужих жителів Білоцерківського та Києво-Святошинських районів. Також виявлені правопорушення у сфері грального бізнесу на Бориспільщині, у Броварах, Вишгороді, Ірпені, Обухові, Фастові.

Зокрема, до Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярослава Мудрого працюють нелегальні ігрові автомати. За цією адресою працівники поліції вилучили 20 одиниць комп’ютерної техніки.

30 одиниць оргтехніки поліцейські вилучили у в м. Вишневе по вул. Святошинська, де функціонували незаконні ігрові автомати.

Також вилучені ігрові автомати у підпільних гральних закладах, розташованих у містах Бориспіль, Переяслав та Фастів.

Як повідомляв «Главком», 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.