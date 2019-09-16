У Маріуполі розстріляли терориста, якого суд випустив під домашній арешт



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У Маріуполі розстріляли Романа Джумаєва Фото: 0629.com.ua

За попередньою інформацією, в бойовика вистрелили 7 разів

У Маріуполі на порозі квартири розстріляли бойовика «ДНР» Романа Джумаєва, випущеного судом під домашній арешт.

Про це повідомляє сайт 0629 з посиланням на власне джерело.

«16 вересня на вул. Воїнів-визволителів у Лівобережному районі Маріуполя розстріляно бойовика «ДНР» Джумаєва. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв, і розстріляли його в упор. За даними медиків, на тілі виявлено численні вогнепальні поранення. Чоловік помер до приїзду швидкої», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Центрального відділу поліції повідомили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група, ведуться слідчі дії.

За попередньою інформацією, в бойовика вистрелили 7 разів.

Роману Джумаєву 28 років. Він уродженець Маріуполя, програміст. До 2014 року працював у Києві, а потім приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків «ДНР». Джумаєв брав участь у штурмі Донецького аеропорту і Дебальцевого. Улітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, де, за інформацією ЗМІ, працював менеджером. У 2016 році Джумаєв переїхав до Росії.

В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнку намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів. Пресцентр СБУ тоді повідомив, що «житель Маріуполя у червні 2014 року добровiльно приєднався до так званої «інтернаціональної бригади «Пятнашка». Оперативники спецслужби задокументували, що бойовик, зокрема, брав участь у штурмі донецького міжнародного аеропорту і в лютому 2015 року - в захопленні Дебальцевого».

Джумаєва звинувачували у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (тероризм). Суд за даним фактом ще триває. Останнє засідання відбулося на початку серпня. Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.